Михаил Анисин рассказал об особенностях игры в Швеции

Лучший снайпер плей-офф КХЛ-2012 и обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин поделился впечатлениями от игры в Швеции.

— Вам было легко играть в Швеции?

— Поначалу очень тяжело. Потом набрал форму и приспособился. Там уровень мастерства выше. Единственное, что удивило, — тренировки. Они две недели проходят предсезонку. Причем я как дурак ходил по два раза в день тренироваться, что для них было дико. А в дни матчей иногда не проводятся раскатки. А для меня было дико, что у них всего час льда, из которого они играют 30-40 минут. И все. Я думал, такой порядок только в низших лигах Швеции, но потом мне сказали, что это во всех клубах так. Больше тренируются на земле, играют в футбол, делают несколько комплексных прыжковых упражнений. 40 минут — какие-то подводящие упражнения, а потом минут 30 на льду или двусторонние игры, или отработка большинства. Неожиданно это было. Я приехал готовиться, привык к российским длинным предсезонкам. Утром прихожу, а мне шведы говорят: «Утром занятия по желанию». А со мной в этот момент пришли только три полевых хоккеиста и один вратарь. Я спрашиваю: «Подождите, как это по желанию? Как вы вообще сезон-то играть будете? Надо же готовиться, себя помучить, пока есть время». Но мне объяснили, что у них другая система. Удивился, как они так играют. В общем, все не как у нас. У них главное не перетрудиться, как мне показалось. Бывало, ухожу со льда после тренировки. И мне человек, который стирает форму, говорит: «Давай быстрее, а то мне домой пора». Может быть, в шведской Суперлиге такого нет, но я разговаривал с хоккеистами, играющими в ней. И понял, что отличия небольшие, — приводит слова Анисина «Известия».

— Что еще удивило?

— Удивляют выходные. Тренируешься, потом играешь, и тренер подводит расписание так, чтобы после каждого матча обязательно был выходной день. Это необычно, хотя понятно, что у них по сравнению с нами нет больших поездок. Самый дальний выезд — два часа. Не сравнить с Россией, где девять часовых поясов, поэтому график в любом случае жесткий — тут ничего не поделаешь. Но для меня выходной после матча выглядел дико. Мне приходилось одному ходить тренироваться. Брал с собой вратаря и занимался на пустой арене. Еще запомнилось, как в нашей лиге в начале сезона играли хоккеисты из НХЛ.

— Как они там оказались?

— Пока в НХЛ из-за пандемии не игрался регулярный чемпионат, шведские легионеры приезжали в родную страну и выбирали клубы по месту жительства. Даже если они в третьем-четвертом дивизионах. Если у кого-то семья и дом в поселке, они выбирают ближний клуб. Играют за него за символические деньги и находятся ближе к родным. Мне перед матчами показывали, кто из них из НХЛ. Но я быстро включался в игру всей головой и уже не акцентировал внимание на этих звездах.

— Говорят, в Швеции не особо вводили ограничения из-за пандемии. Ни режима самоизоляции, ни закрытия заведений.

— Они вообще не обращали на это внимание. Пандемии не существовало, речи о ней не шло, все открыто, магазины работали. Люди без масок ходили. Думаю, с этим связано, что в итоге пандемия по ним ударила.