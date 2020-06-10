Илья Каблуков: «Подкалывали ли друзья насчет переходов из клуба в клуб? Есть такое»

Нападающий Илья Каблуков рассказал о переходе в «Авангард» и поделился мнением о возобновлении сезона в НХЛ.

— Тебе самому было интересно следить за тем, сколько клубов ты сменил в это межсезонье?

— (смеётся) На самом деле, я изначально знал, как всё будет, — приводит официальный сайт «Авангарда» слова Каблукова. — Это большая сделка, в которой были задействованы четыре клуба. Проведена большая работа, и вот — спасибо всем менеджерам других клубов, что она так хорошо закончилась.

— Тебя как-то подкалывали друзья на тему того, что сегодня ты тут, а завтра — там?

— Есть такое! Я не разглашал никакую информацию, потому что ещё ничего не было завершено.

— В НХЛ собираются возобновлять сезон. Как думаешь, это будет хоккей высокого уровня, учитывая, что игрокам нужно будет форсировать подготовку?

— Честно — не знаю. Всё зависит от того, сколько времени им дадут. Я считаю, что после такого долгого перерыва нужен как минимум месяц, а то и больше, чтобы просто достичь нужной кондиции.