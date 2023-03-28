Игрок «Витязя» предположил, куда вратарь команды прятал подаренные пряники

Нападающий «Витязя» Кирилл Рассказов в эксклюзивном интервью «СЭ» в шутку предположил, что делает голкипер Максим Дорожко с призами лучшему игроку матча — тульскими пряниками.

— Что скажете про игру вратаря Максима Дорожко?

— Да в раздевалке даже предложили, чтобы вратари приз лучшему игроку передавали друг другу. Либо Максим, либо Дмитрий Шикин были бесспорно лучшими в нашей команде.

— Внутри команды вы вручали друг другу меч. Но на льду лучшему игроку матча давали огромный пряник. Я внимательно следил за Максимом Дорожко. Кажется, что он не потолстел. И куда он прятал подарки?

— Может быть, в квартире комнату отделал пряниками. У него их реально было много. Мы не интересовались, что он делает с призами, это всего лишь версия.

Полностью интервью с Кириллом Рассказовым читайте здесь.