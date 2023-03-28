Форвард «Витязя» о переезде команды в Балашиху: «Жаль болельщиков Подольска»

Нападающий «Витязя» Кирилл Рассказов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о смене домашней арены подмосковной команды.

— Как вы перенесли переезд из Подольска в Балашиху?

— Иногородним ребятам было чуть легче, чем местным, например Максиму Дорожко. Нам-то что? Базируемся в другом городе — хорошо. Больше жаль болельщиков Подольска. У них не было возможности бывать в Балашихе на всех матчах. Но по условиям на новом месте был полный порядок.

Полностью интервью с Кириллом Рассказовым читайте здесь.