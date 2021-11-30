Защитник СКА Степан Фальковский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:3).

«Играли мы довольно-таки неплохо, просто не реализовали свои моменты. Команда соперника создала четыре шанса за игру, забила три гола. СКА, скорее всего, немножко не хватало агрессии на чужие ворота и немножко везения. На ошибках учатся. Сделаем работу над ошибками и в следующем матче покажем наш хоккей. Играть в три пары защитников почти весь матч — это нормальное явление. Потеря Оскара Фантенберга, конечно, большая. Но что делать? Это хоккей, жизнь», — приводит слова Фальковского официальный сайт КХЛ.

СКА с 43 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Северсталь» с 46 очками — на третьей строчке.