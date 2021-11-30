Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:1).

«Прочитали, что десять лет не выигрывали в Петербурге. Поэтому хочу поздравить ребят и болельщиков. Очень здорово сыграли в позиционной обороне. Меньшинство хорошо отстояли. Моменты свои использовали, в большинстве забили. Победить СКА в Питере — это дорогого стоит. У нас команда голодная до побед. В соку сейчас наши хоккеисты, 24-25 лет: и травмы быстрее заживают, и восстановительный процесс быстрее идет — это плюс нашей команды», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

СКА с 43 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Северсталь» с 46 очками — на третьей строчке.