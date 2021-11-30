Форвард «Торпедо» Артур Тянулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:1).

«У команды был хороший настрой. И болельщики дали нам хорошую энергию. Мы доминировали на площадке и обязаны были выигрывать. Но впереди другой соперник, и нам надо подчистить те ошибки, которых было достаточно с нашей стороны. Играя во втором звене, чувствую себя уверенно. Особенно, когда раздают такие передачи, как в этом матче. Очень рад за Кенни Агостино, что его вызвали на Матч Звезд 2022, он там заслуженно. Если вдруг меня туда тоже позовут, то обязательно сделаю несколько «заготовочек» для такого события», — приводит слова Тянулина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Торпедо» с 36 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Витязь» с 28 очками — на 11-й строчке.