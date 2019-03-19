Игорь Никитин: "Слепышев уехал на рентген. По Капризову завтра решим"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победного матча против "Динамо" (2:1) в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ подвел итоги матча, а также рассказал о состоянии Кирилла Капризова, пропустившего матч из-за травмы.

- Хорошо провели третий период, - заявил Никитин. - Выложились все, повезло где-то. Поблагодарили ребят за трений период, что смогли переломить.

- Что случилось со Слепышевым?

- Антон уехал на рентген. По Капризову завтра посмотрим, будет ли играть - решим. (Евгений Белоусов)

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