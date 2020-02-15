Игорь Никитин: «Просто забили свои моменты и Сорокин подтащил»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:0).

— Когда вратарь играет так, как сегодня сыграл Илья Сорокин, всегда есть шанс выиграть матч, — цитирует тренера официальный сайт ярославцев. — Спецбригады свое дело сделали. Но матч получился тяжелым, у «Локомотива» было достаточно моментов. Игра держала в напряжении практически в течение 60 минут.

— Можно ли сказать, что ЦСКА уже нашел оптимальный состав к плей-офф?

— Нет. Сегодня мы не провели идеальную игру, просто забили свои моменты и Сорокин подтащил. У нас есть определенные нюансы подготовки. Касаемо состава, каждая новая игра — новый состав. Ты, как тренер, не можешь планировать далеко наперед.