Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Автомобилиста» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает официальный сайт армейцев.

Для ЦСКА это поражение стало пятым в шести последних играх.

— Поздравляю «Автомобилист» с победой, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА. — Наверное, банальные вещи нет смысла говорить. Плохо играем, от этого такой результат.

— После довольно мощного старта у ЦСКА сейчас одна победа в основное время в последних десяти матчах. Нет ощущения, что кто-то в команде подумал: «Все, кубок наш. Можно уже не работать, не стараться»?

— У нас в команде дураков нет, потому что за «гладкий» чемпионат кубок не дают. Поэтому в этом плане все нормально.

ЦСКА потерпел пятое поражение в шести последних играх, уступив «Автомобилисту»