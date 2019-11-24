ЦСКА потерпел пятое поражение в шести последних играх, уступив «Автомобилисту»
«Автомобилист» дома одержал победу над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев отличились нападающие Дэн Секстон и Вячеслав Литовченко.
В составе армейцев единственную шайбу в ворота клуба из Екатеринбурга забросил форвард Кирилл Капризов.
Для ЦСКА это поражение стало пятым в шести последних играх.
«Автомобилист» с 35 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА — 43 балла и первое место (Западная).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Литовченко — 6 (Холланд), 28:56 — 1:0. Секстон — 7 (Белоусов, Гуркин), 49:42 — 2:0. Капризов — 15 (Вей, Киселевич), 52:43 — 2:1.
Вратари: Коварж — Сорокин (58:42 — 59:43, 59:47).
Штраф: 18 — 6.
Броски: 24 (9+10+5) — 44 (14+16+14).
Судьи: Белов, Наумов.
24 ноября. Екатеринбург. КРК «Уралец».
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