Игорь Никитин: "Никакой эйфории! Мы против СКА играем!"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился с журналистами ожиданиями от финальной серии Западной конференции со СКА.

– Держите в голове четыре победы со СКА в регулярном чемпионате?

– В нашей серии счет 0-0. Серьезный соперник, и никаких иллюзий не питаем. Никакой эйфории! Мы против СКА играем!

– Как команда поздравила с днем рождением?

– У нас много праздничных дат в марте, так что это рабочий момент. Традиции дарить подарки у нас нет.

– Не боитесь, что опять будут атаковать ваших лидеров, как в серии с "Динамо"?

– Там никого не атаковали и не охотились. Владимир Васильевич (Крикунов) уже отвечал на этот вопрос. У СКА тоже есть лидеры, здесь команда будет решать.

– Какую роль будут играть спецбригады?

– Против классных команд большинство и меньшинство многое решает, особенно против СКА. "Локомотив" им проиграл, в том числе из-за этого.

– В плей-офф в воротах играл только Сорокин. Как чувствует себя Юханссон, который выиграл прошлогоднюю серию со СКА?

– Нормально, не думаю, что для него какой-то стресс. Он взрослый парень, в прошлом году была такая же ситуация. (Евгений Белоусов)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей