Игорь Никитин: «Не самый лучший матч провели»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:0).

— Думаю, что мы не самый лучший матч провели, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса». — Но когда вратарь ловит кураж, и бросков много заблокировали... Что касается самоотверженности, у нас ее сегодня было предостаточно, за счёт этого и выиграли. Готовимся к следующему матчу.

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