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Игорь Никитин: «Не самый лучший матч провели»

18:06
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:0).

— Думаю, что мы не самый лучший матч провели, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса». — Но когда вратарь ловит кураж, и бросков много заблокировали... Что касается самоотверженности, у нас ее сегодня было предостаточно, за счёт этого и выиграли. Готовимся к следующему матчу.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.hcbarys.kz/news/item/press-konferenciya-posle-matcha-barys-cska-video/

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