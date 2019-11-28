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Игорь Никитин: «Металлургу» нельзя давать много времени на действия с шайбой»

28 ноября 2019, 19:58
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:1).

— Хорошую игру провели, готовились, знали, что команда мастеровитая, много времени давать нельзя на действия с шайбой, — цитирует тренера официальный сайт команды из Магнитогорска. — В принципе, ребята откликнулись на это и хорошо поработали, победили. Спасибо.

Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/460561/

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