Игорь Никитин: «Металлургу» нельзя давать много времени на действия с шайбой»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:1).

— Хорошую игру провели, готовились, знали, что команда мастеровитая, много времени давать нельзя на действия с шайбой, — цитирует тренера официальный сайт команды из Магнитогорска. — В принципе, ребята откликнулись на это и хорошо поработали, победили. Спасибо.