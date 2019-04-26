Президент ЦСКА Игорь Есмантович​ в интервью "СЭ" объяснил свою фразу про то, что клуб потратил на формирование состава ноль рублей. Также он высказался по поводу потолка зарплат.

– Коллеги до сих пор припоминают вам фразу "ЦСКА ни копейки не потратил на комплектование. На создание этого коллектива ушло ноль рублей"

– Тут же написали, сколько ЦСКА потратил денег за последние пять лет, и написали примерно правильно. Объясню про "ноль рублей": перед началом сезона я отчитывался перед наблюдательным советом, на котором нам поставили задачу победить. Я сказал нашему руководителю, что мы постараемся выиграть в этом сезоне, а бюджет, который мне на это нужен – ноль рублей. Я всех приятно удивил, так сложилось, что нашей команде удалось это сделать.

– На зарплату-то далеко не ноль ушел.

– Это немного другое. Приобретение хоккеистов, селекционная работа, наверное, самое сложное. Трудно найти тех ребят, которые придут к кубку, в том числе и специалистов для тренерского штаба. Очень важно, чтобы все сложилось, важно подобрать коллектив, необходимых защитников, нападающих, не забывать о запросах главного тренера. Это длинная стратегическая задача. Заниматься этим сложно и увлекательно.

– Вы были одним из самых ярых противников потолка зарплат. Объясните вашу позицию.

– Перед Олимпиадой мы подписали ряд хоккеистов на трехлетние контракты. Это Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Кирилл Капризов, Алексей Марченко, Илья Сорокин. Мы понимали, что ЦСКА развивается, в то же время думали, что неплохо вернуть ребят в страну, чтобы они помогли сборной. Сейчас мы видим, что они помогли и сборной России, и нашей команде. Но речь не об этом.

Забирать людей с Запада на один год очень трудно в рамках переговоров. Как это объяснять? "Приезжай на годик, попади в сборную, а потом – назад"? И агенты, и сами ребята сказали, что с удовольствием вернутся в Россию, но только на три года. После их подписания мы не попадали в потолок, уже установленный по стратегии КХЛ. Поэтому я выносил свое решение на совет директоров, чтобы продлить еще хотя бы на год контракты тех ребят, которые в этот потолок не попадают. Иначе сейчас получилось бы так, что мне бы пришлось расторгать контракты с рядом хоккеистов, или же искать какие-то схемы, чтобы оставить игроков в России и в ЦСКА. Сейчас все соответствует стандартам лиги, мы, так же, как и все, войдем в жесткий потолок в 2020 году и будем с этим жить и работать. (Игорь Еронко/Михаил Зислис)

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