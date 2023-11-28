«Ак Барс» — «Лада»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Ак Барс» примет «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ 28 ноября
«Ак Барс» примет «Ладу» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 28 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями противостояния «Ак Барс» — «Лада» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime. Также матч будет доступен на официальном сайте КХЛ. Смотреть регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/24 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
Жители Татарстана смогут следить за игрой на телеканале «ТНВ Татарстан». Начнется эфир — в 18.45 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|36
|24
|12
|52
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|36
|19
|17
|46
|4
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|5
|Ак Барс
|35
|20
|15
|42
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|37
|19
|18
|42
|8
|Сибирь
|37
|17
|20
|39
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|35
|14
|21
|34
|11
|Адмирал
|34
|10
|24
|27
|12
|Барыс
|36
|10
|26
|27
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|37
|24
|13
|51
|2
|Динамо М
|35
|24
|11
|51
|3
|Локомотив
|34
|22
|12
|46
|4
|Торпедо
|36
|20
|16
|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|35
|19
|16
|40
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|34
|15
|19
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|36
|13
|23
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
Результаты / календарь
18.11
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22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
|28.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|2 : 3 Б
|28.11
|15:30
|
Сибирь – Северсталь
|1 : 2
|28.11
|19:00
|
Ак Барс – Лада
|- : -
|28.11
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|28.11
|19:30
|
СКА – Динамо М
|- : -
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