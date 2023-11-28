«Ак Барс» примет «Ладу» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 28 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Ак Барс» — «Лада» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime. Также матч будет доступен на официальном сайте КХЛ. Смотреть регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/24 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Татарстана смогут следить за игрой на телеканале «ТНВ Татарстан». Начнется эфир — в 18.45 по местному времени.

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