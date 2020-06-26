По информации «СЭ», нападающий Александр Хованов может подписать контракт с «Ак Барсом». У серебряного призера МЧМ-2020 действует контракт с «Миннесотой», но в «Уайлд» могут отпустить игрока на сезон в КХЛ из-за непонятной ситуации с чемпионатом АХЛ-2020/21. При этом окончательное решение в казанском клубе по Хованову еще не принято.

— Да, отпустили из «Миннесоты», но пока никаких комментариев, — сказал Хованов «СЭ».

Напомним, что Александр в 2017 году уехал из системы «Ак Барса» в Северную Америку и провел три сезона в клубе юниорской лиги Квебека «Монктон». (Алексей Шевченко)