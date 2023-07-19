Дементьев: «Ожидания от игры «Динамо» велики, имена на бумаге — одно, а результат может быть иным»
Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказал мнение насчет перехода нападающего Никита Гусева в московское «Динамо».
«Подписав таких игроков, как Никита Гусев и Игорь Ожиганов, команда «Динамо» провела интересную селекцию в межсезонье. Но любые имена на бумаге — это одно, а результат может быть совершенно иным. Дай бог, чтобы все сложились. Ожидания от игры «Динамо» велики, хорошие мастера в составе и важно, чтобы они, в первую очередь, были в форме и здоровы», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».
«Динамо» по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2022/23 заняло пятое место на Западе, а в первом раунде плей-офф уступило «Торпедо» (2-4 в серии).
Источник: РБ Спорт
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