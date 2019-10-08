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«Хоккей больше не будет прежним. Трепещи». Знаменитая ведущая Гудим вернулась в Трактор»

22:16
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Известная хоккейная журналистка София Гудим в своем Instagram объявила о возвращении в «Трактор».

— Хоккей больше не будет прежним, — отметила Гудим. —  Трепещи, КХЛ. Трансфер тысячелетия состоялся, я вернулась в «Трактор». Вместе с клубом мы запускаем шоу «Гудим с Гудим»!" Жду вас завтра на игре, будет интересно. Каждый может стать участником проекта.

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