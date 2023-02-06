Федотову и Слепышеву присвоили звание мастера спорта международного класса

Хоккеистам Ивану Федотову, Александру Никишину, Павлу Карнаухову и Антону Слепышеву присвоили звание мастера спорта международного класса, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Хоккеисты были членами сборной России, которая завоевала серебряные медали на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. 4 июля ряд СМИ сообщили, что спортсмен находится в учебном центре ВМФ в Северодвинске Архангельской области.