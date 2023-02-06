Федотову и Слепышеву присвоили звание мастера спорта международного класса
Хоккеистам Ивану Федотову, Александру Никишину, Павлу Карнаухову и Антону Слепышеву присвоили звание мастера спорта международного класса, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.
Хоккеисты были членами сборной России, которая завоевала серебряные медали на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. 4 июля ряд СМИ сообщили, что спортсмен находится в учебном центре ВМФ в Северодвинске Архангельской области.
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|7.02
|15:30
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|7.02
|17:00
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Автомобилист – Витязь
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|7.02
|17:00
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Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
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Сал. Юлаев – ЦСКА
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|7.02
|19:00
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Локомотив – Амур
|- : -
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|19:00
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|7.02
|19:00
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Северсталь – Куньлунь
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