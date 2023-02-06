Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:12

Федотову и Слепышеву присвоили звание мастера спорта международного класса

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Хоккеистам Ивану Федотову, Александру Никишину, Павлу Карнаухову и Антону Слепышеву присвоили звание мастера спорта международного класса, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Хоккеисты были членами сборной России, которая завоевала серебряные медали на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. 4 июля ряд СМИ сообщили, что спортсмен находится в учебном центре ВМФ в Северодвинске Архангельской области.

Источник: https://www.minsport.gov.ru/documents/awards/38368/
Антон Слепышев
Иван Федотов
Павел Карнаухов
КХЛ
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крикунов считает, что «Спартак» поторопился с назначением Гришина
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
7.02 15:30
Сибирь – Трактор
 - : -
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 - : -
7.02 17:00
Металлург – СКА
 - : -
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 - : -
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
7.02 19:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
7.02 19:00
Торпедо – Адмирал
 - : -
7.02 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
7.02 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости