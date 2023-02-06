Крикунов считает, что «Спартак» поторопился с назначением Гришина

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на отставку главного тренера хоккейного «Спартака» Игоря Гришина и раскритиковал руководство клуба.

«Команда повалилась и уже выпала из восьмерки. Получил-то Гришин ее, когда они были в восьмерке. Поэтому, я думаю, что его просто попросили покинуть должность. Не поторопились ли с решением? Они поторопились тогда, когда его взяли. Такому неопытного человеку доверять команду в такой критический момент — это ошибка руководства. А сейчас они её просто исправляют. Даже если бы они оставили Заварухина, может быть, все было бы лучше», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

«Спартак» после 59 матчей регулярного чемпионата с 58 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В борьбе за восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф Кубка Гагарина, московский клуб уступает минскому «Динамо» три очка.