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Сегодня, 23:13

Кожевников назвал отставку Гришина из «Спартака» закономерной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отставку Игоря Гришина с поста главного тренера «Спартака».

«Жаль, что так получилось, но отставка Гришина закономерна, потому что команда проигрывает. Надо с этим что-то делать. Игроков-то сейчас не набрать. Сначала все было нормально. О ее делах нужно судить по количеству болельщиков на трибунах. Народ пошел, дворец начал заполняться. А вот потом ребята почему-то перестали забивать. Просели лидеры, и все. В перспективе надо думать о том, чтобы в команде было два играющих звена, а не одно. Забивать некому, команда, как правило, проигрывает в одну шайбу. Все дело в декабрьской паузе? Перерывы всем помогают, а «Спартаку» он что, помешал? Какой-то странный вывод. Паузы помогают командам, они ищут комбинации, усиливают игру в большинстве. Так что я не думаю, что она помешала», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

«Спартак» объявил об уходе Гришина в воскресенье, 5 февраля. Специалист работал с командой с 12 ноября 2022 года.

Красно-белые занимают девятое место в таблице Западной конференции КХЛ с 58 очками в 59 матчах. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Алексей Заварухин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kozhevnikov-otstavka-grishina-zakonomerna-spartak-ne-zabivaet/
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