Хоккеист «Спартака» Варюшкин заявил, что чувствует себя уверенно в КХЛ

Нападающий «Спартака» Егор Варюшкин поделился впечатлениями от выступления в КХЛ.

«Не мне судить, насколько я легко адаптируюсь к КХЛ, но надеюсь, что у меня получается. Конечно, здесь более высокие скорости, более жесткая игра, но мне кажется, что я к этому привыкаю. Я чувствую себя уверенно, мне нравится такая игра, и надеюсь, что моим партнерам нравится играть со мной», — приводит ТАСС слова хоккеиста.

19-летний Варюшкин провел два матча в КХЛ и отметился одной заброшенной шайбой. В Молодежной хоккейной лиге он сыграл в 37 встречах за «Спартак», в которых забил 12 голов и отдал 28 результативных передач.