Квартальнов — о победе над «Сибирью»: «Потеряли несколько бойцов, поэтому немножко волновались за эту игру»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:1).

«Хорошая игра. Прошла непростая пятиматчевая серия, сложная логистика была. Потеряли несколько бойцов, поэтому немножко волновались за эту игру. Ребята молодцы. Сыграли достойно, думаю, мы контролировали игру. Третий период нам в плюс. Что с Горбуновым? Выезд точно без него. Скажу так — травма средней тяжести. Почему не играл Фриц? Не смог, травма. Как-то посыпались. Молодежь будет играть. Кто-то выбывает — это часть профессионального спорта. Молодые ребята получат шанс, будут выходить и защищать нашу «Д». Непростые времена, но это надо пережить», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

«Динамо» занимает 8-е место в таблице Западной конференции (57 очков), «Сибирь» идет на 9-й строчке на Востоке (53 балла).