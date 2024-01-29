Квартальнов — о победе над «Сибирью»: «Потеряли несколько бойцов, поэтому немножко волновались за эту игру»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:1).
«Хорошая игра. Прошла непростая пятиматчевая серия, сложная логистика была. Потеряли несколько бойцов, поэтому немножко волновались за эту игру. Ребята молодцы. Сыграли достойно, думаю, мы контролировали игру. Третий период нам в плюс. Что с Горбуновым? Выезд точно без него. Скажу так — травма средней тяжести. Почему не играл Фриц? Не смог, травма. Как-то посыпались. Молодежь будет играть. Кто-то выбывает — это часть профессионального спорта. Молодые ребята получат шанс, будут выходить и защищать нашу «Д». Непростые времена, но это надо пережить», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.
«Динамо» занимает 8-е место в таблице Западной конференции (57 очков), «Сибирь» идет на 9-й строчке на Востоке (53 балла).
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|56
|28
|28
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|56
|26
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|57
|9
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|57
|18
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|43
|10
|Куньлунь РС
|57
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|42
|11
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|29.01
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|- : -
|29.01
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
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|
Спартак – Торпедо
|- : -
|29.01
|19:30
|
СКА – Локомотив
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|29.01
|19:30
|
Динамо М – Витязь
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|29.01
|19:30
|
Сочи – Куньлунь РС
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