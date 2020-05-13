Хоккеист «Северстали» причастен к ДТП со смертельным исходом

Хоккеист «Северстали» Егор Морозов оказался вовлечен в дорожно-транспортное происшествие в Тольятти. В результате погиб велосипедист.

— Насколько я знаю, велосипедист там ехал по проезжей части, по середине движения, а трасса была неосвещенной. — цитирует агента игрока Игоря Масленникова РИА «Новости». -Никакого не было тормозного пути, потому что он ехал не быстро. И ничего не видно было. Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю. У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть. Как я понимаю, Егор Морозов вообще ни при чем.

Сейчас идет следствие, пока информации больше нет. Очень обидно, что человек погиб, конечно, все расстроены, но Егор ни при чем, у него не было вариантов, он не видел велосипедиста.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Морозова в 57 матчах 17 (7+10) очков при показателе полезности «-13».