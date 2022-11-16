Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:28

Хохлачев стал лучшим ассистентом «Спартака» в истории КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Спартак» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:2.

Нападающий красно-белых Александр Хохлачев в матче с «Северсталью» отдал свою 113-ю голевую передачу за «Спартак» и вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов в истории клуба в КХЛ.

Предыдущее достижение принадлежало форварду Бранко Радивоевичу, на счету которого 112 ассистов в форме красно-белых.

Александр Хохлачев
Бранко Радивоевич
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Российский оператор поразил Байдена и Макрона физической формой на саммите G20
«Подобного никогда не было». Рублев и Медведев после эпичного матча ATP Finals
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Галузина в овертайме принес «Витязю» победу над «Торпедо»

Ларионов: «У нас нет времени грустить: перелет в Нижний и на следующий день мы играем с Череповцом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 31 26 5 54
2 ЦСКА 29 19 10 43
3 Локомотив 30 18 12 41
4 Торпедо 31 19 12 40
5 Динамо М 30 16 14 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 32 14 18 33
8 Динамо Мн 31 14 17 32
9 Северсталь 31 12 19 31
10 Куньлунь 32 11 21 25
11 Сочи 28 5 23 15
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 30 20 10 42
2 Металлург 30 19 11 41
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 31 17 14 38
5 Сибирь 32 17 15 37
6 Авангард 30 16 14 35
7 Трактор 32 13 19 29
8 Ак Барс 29 12 17 29
9 Барыс 31 13 18 28
10 Амур 29 11 18 27
11 Нефтехимик 30 12 18 25
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 16:30
Авангард – Сочи
 - : -
17.11 17:00
Автомобилист – Металлург
 - : -
17.11 19:00
Ак Барс – СКА
 - : -
17.11 19:00
Локомотив – Куньлунь
 - : -
17.11 19:10
Динамо Мн – Сибирь
 - : -
17.11 19:30
Динамо М – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости