Хохлачев стал лучшим ассистентом «Спартака» в истории КХЛ

«Спартак» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:2.

Нападающий красно-белых Александр Хохлачев в матче с «Северсталью» отдал свою 113-ю голевую передачу за «Спартак» и вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов в истории клуба в КХЛ.

Предыдущее достижение принадлежало форварду Бранко Радивоевичу, на счету которого 112 ассистов в форме красно-белых.