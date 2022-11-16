Ларионов: «У нас нет времени грустить: перелет в Нижний и на следующий день мы играем с Череповцом»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:2 ОТ).
«Непростой матч, к сожалению, одна из команд всегда проигрывает. «Витязь» с победой, а нашу команду — с хорошей игрой. У нас нет времени грустить: перелет в Нижний и на следующий день мы играем с Череповцом.
Выбор Хуски в качестве основного вратаря? Человек в предыдущем матче сыграл на ноль. Мы на эту тему дискутировали с Николаем Хабибулиным, наверное, оставить его в игре было правильным решением. Человеку нужна уверенность, она набирается в выигранных матчах. Он играл неплохо сегодня, вопросов к нему нет.
Любая игра, особенно на выезде — непростая. Мы предполагали, что соперник будет играть очень активно. В хоккей «Юг — Север», шайбу вперед. Мы поэтому долго входили в игру, но потом мы игру выровняли, создали моменты и могли забить. Не хочется ссылаться на удаления, но сегодня с нашей стороны их было слишком много. Если ты владеешь шайбой, ты не должен быть на лавке штрафников. Но этого не вернешь, игра закончена. Главное — сохранить настрой, позитив и готовиться к домашней серии.
Предварительный медицинский вердикт по Веряеву — что он выбыл примерно на три недели», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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