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ХК «Спартак» представил игровую форму к ретро-матчу

14:00

22 декабря в 19.30 хоккейный клуб «Спартак» отпразднует свой 75-летний юбилей традиционным ретро-матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым» на малой спортивной арене «Лужники».

В день матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» сыграет в историческом комплекте формы. На своих страницах в социальных сетях клуб представил игровой свитер с красной полосой вокруг груди и эмблемой посередине — именно в этой форме «Спартак» выступал в самые успешные для клуба 1960-е годы, с чемпионством в 1962, 1967 и 1969 году. Первым опробовал свитер один из лидеров команды, воспитанник «Спартака» нападающий Александр Хохлачев.

Также клуб объявил о возможности сделать предзаказ исторического комплекта формы в своем интернет -магазине.

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