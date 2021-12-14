КХЛ представила составы команд на Матч Звезд 2022

Континентальная хоккейная лига представляет полные составы команд на Фонбет Матч Звезд 2022.

16 хоккеистов были выбраны болельщиками, а еще 12 игроков добавили представители СМИ. Окончательный составы команд сформировала КХЛ.

Полные составы команд:

Команда «Евразия»

Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Мн, дебютант), Шимон Грубец («Авангард», дебютант);

Защитники: Янис Якс (ХК «Сочи», дебютант), Даррен Диц («Барыс», третий Матч Звезд), Ник Бэйлен («Трактор», третий Матч Звезд), Лукаш Клок («Нефтехимик», дебютант);

Нападающие: Илья Усов («Динамо» Мн, дебютант), Никита Михайлис («Барыс», дебютант), Лукаш Седлак («Трактор», второй Матч Звезд), Владислав Кодола («Северсталь», дебютант), Лукаш Радил («Динамо» Рига, дебютант).

Команда «Россия»

Вратари: Дмитрий Шикин («Автомобилист», дебютант), Иван Федотов (ЦСКА, дебютант);

Защитники: Григорий Панин («Салават Юлаев», дебютант), Никита Нестеров (ЦСКА, второй Матч Звезд), Александр Никишин («Спартак», дебютант);

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Мск, шестой Матч Звезд), Иван Николишин («Амур», дебютант), Никита Тертышный («Трактор», дебютант), Дмитрий Рашевский («Динамо» Мск, дебютант), Андрей Кузьменко (СКА, дебютант).

Команда «Северная Америка»

Вратари: Эдвард Паскуале («Локомотив», дебютант), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар», дебютант);

Защитники: Мэт Робинсон (СКА, пятый Матч Звезд), Стивен Кэмпфер («Ак Барс», дебютант), Тревор Мерфи («Сибирь», дебютант);

Нападающие: Корбэн Найт («Авангард», дебютант), Филипп Майе («Металлург», дебютант), Кенни Агостино («Торпедо», дебютант), Даниэль Одетт («Витязь», дебютант), Брендэн Лайпсик («Металлург», дебютант), Рид Буше («Локомотив», дебютант).

Команда «Скандинавия»

Вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев», четвертый Матч Звезд), Ларс Юханссон (СКА, второй Матч Звезд);

Защитники: Оливер Каски («Авангард», дебютант), Робин Пресс («Северсталь», дебютант), Теодор Леннстрём («Торпедо», дебютант);

Нападающие: Тему Хартикайнен («Салават Юлаев», дебютант), Нико Оямяки («Витязь», дебютант), Тему Пулккинен («Трактор», дебютант), Йори Лехтеря («Спартак», третий матч Звезд), Марко Анттила («Йокерит», дебютант), Никлас Енсен («Йокерит», дебютант).

Матч Звезд КХЛ 2022 пройдет 15 и 16 января в Челябинске.