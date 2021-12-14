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Вратарь «Динамо» Георгий Кузнецов покидает команду и отправляется в чешский клуб «Колин»

15:02
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Вратарь московского «Динамо» Георгий Кузнецов покидает клуб.

Как сообщается на официальном сайте команды, голкипер решил отправиться в Европу для получения игровой практики.

23-летний Кузнецов будет выступать в чешском клубе «Колин». Права на игрока в КХЛ остаются у «Динамо».

В текущем сезоне российского чемпионата вратарь не сыграл ни один матч за московскую команду.

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Анна Горшкова все материалы автора
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