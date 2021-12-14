Вратарь «Динамо» Георгий Кузнецов покидает команду и отправляется в чешский клуб «Колин»

Вратарь московского «Динамо» Георгий Кузнецов покидает клуб.

Как сообщается на официальном сайте команды, голкипер решил отправиться в Европу для получения игровой практики.

23-летний Кузнецов будет выступать в чешском клубе «Колин». Права на игрока в КХЛ остаются у «Динамо».

Георгий Кузнецов покидает московское «Динамо».



Вратарь принял решение отправиться в Европу для получения игровой практики и продолжит карьеру в чешском клубе «Колин».https://t.co/9c1FgtbDBV pic.twitter.com/tllEaKpUxm — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) December 14, 2021

В текущем сезоне российского чемпионата вратарь не сыграл ни один матч за московскую команду.