Хиетанен продлил контракт с "Динамо"

Защитник Юусо Хиетанен подписал новое однолетнее соглашение с "Динамо", сообщает пресс-служба бело-голубых.

– Я рад, что остаюсь в "Динамо". И я и моя семья очень любим Москву. Отличный город, в котором комфортно жить, – цитирует Хиетанена официальный сайт клуба. – Были разные варианты, но "Динамо" –– самый лучший для меня. Я провел уже несколько лет в этом клубе, здесь отличные болельщики и великолепная поддержка трибун на домашних матчах.

Надеюсь, мы сможем добиться большего успеха. Я буду прилагать все усилия, чтобы помочь команде показать лучший результат. Владимир Крикунов сумеет подобрать хороший состав и сплотить команду.

В сезоне 2018/19 КХЛ 33-летний Юусо Хиетанен провел за "Динамо" 66 матчей и набрал 21 (7+14) результативный балл.