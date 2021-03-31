Хартли высоко оценил значимость Ковальчука для «Авангарда»
12:18
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли перед стартом финальной серии Восточной конференции против «Ак Барса» высказал свое мнение о форварде омской команды Илье Ковальчуке.
«Что касается Ковальчука, он лидер, внушает мотивацию другим игрокам. Я помню его молодым, когда он играл в «Атланте». Сейчас он папа, муж и талантливый игрок. Вы оцениваете его с одной стороны, а мы с другой. Он действительно значим для нашей команды», — сказал тренер.
В этом плей-офф 37-летний Ковальчук набрал 7 (3+4) очков в 11 матчах. Первый матч серии «Ак Барс» — «Авангард» пройдет 3 апреля в Казани.
(Ангелина Коляда, Вероника Ротенберг)
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