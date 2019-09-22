Хартли похвалил Войнова и рассказал о перспективах Щербака

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча с «Куньлунем» (5:1).

— Хочу отметить игру Славы Войнова, поскольку он сейчас становится именно тем Славой Войновым, которым я помню его в НХЛ, — приводит слова тренера офиициальный сайт омичей. — Мы забили первый гол после форчекинга, и у этого игрока просто невероятный прогресс. Когда он только пришел, мы не так сильно на него налегали, поскольку у него были травмы. Рассчитывали, что где-то к Новому году он вернется на свой уровень, но посмотрите — сейчас он просто невероятно прогрессирует: прекрасно катается, всегда борется в нападении и защите, здорово читает игру.

Что касается «Куньлуня»: мы провели домашнюю работу, подготовились и знали, что в предыдущих своих где-то шести матчах исход всегда был с разницей в одну лишь шайбу. «Куньлунь» — это сильная и скоростная команда, и мы знали, что будет большой прессинг на нас. Поэтому нам нужно было идти вперед, играть так, как и должны были. Это мы сегодня и сделали.

— Почему у вас Бобков сел на лавку? И оцените дебют Роба Клинкхаммера.

— Вы знаете, ситуация очень простая. Летом, когда мы узнали, что Налимов собирается уезжать в Северную Америку, нам необходимо было искать второго вратаря. За всю свою карьеру мне посчастливилось работать с потрясающими вратарями, но также иногда было такое, что были именно хорошие вратарские пары. Тогда я поговорил с Сергеем Звягиным: он сказал, что Судницин — потрясающий вратарь, очень быстрый и атлетичный. Думаю, что нам действительно повезло: это такая проблема, которую приятно решать. Зачастую, есть такие ситуации, когда нет выхода, а у нас это такая, «приятная проблема». Оба вратаря способны на многое и могут давать нам шансы выигрывать. Просто думаю, что Игорю Бобкову необходима небольшая передышка, как психологически, так и физически, поэтому сейчас Судницин в «рамке»: он здорово действует, спокоен, стабилен. И могу сказать, что у нас два вратаря «номер один».

Если говорить про Роба Клинкхаммера, то только посмотрите на два гола в большинстве, которые мы забросили. Также он отдал прекрасный пас на Шумакова. Если говорить о его действиях, то он действует грамотно и просто. Настоящий профессионал, игрок уровня НХЛ, здорово использует корпус для защиты шайбы у борта. Он стал отличным дополнением для нашей команды.

— Останется ли Макаров и какая ситуация по Щербаку? Ему нужна пауза?

— Если говорить про Игоря Макарова, то мне нравится его игра. Когда он прибыл, его физическая форма была нормальной, но время играло против нас: предстояло три скорых матча. Мы решили все-таки его поставить и посмотреть на его действия. Он здорово работает, он силовой крайний нападающий, но деньги находятся не у меня, поэтому решение принимать не мне. Если вам это поможет, то могу сказать, что мне он нравится. Думаю, что мы поговорим с Максимом Сушинским и как раз будем решать его дальнейшую судьбу.

По Никите Щербаку: у нас сейчас большие кадровые потери, много травм. И мы хотим быть конкурентоспособной командой, конкурировать и с другими клубами, и чтобы ребята конкурировали внутри нашей команды. С прибытием Клинкхаммера и Макарова мы просто посчитали, что Никиты Щербака сегодня не будет в составе.