Билл Питерс: «У нас огромное доверие вратарской бригаде в составе Шикина и Галкина»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:2).

— Очень приятно одержать первую победу в регулярном чемпионате. Хорошо, что мы начали со счета 2:0, но определяющим моментом стала наша игра в меньшинстве при счете 3:2 — мы выстояли и не позволили сопернику сравнять счет, — цитирует тренера сайт СКА.

— Первые два гола — самые странные в вашей карьере?

— Конечно, это уникальный случай. Бывает, что залетает один такой гол, но два нечасто увидишь. Важные два очка для нашей команды, нам победа была нужнее.

— Как сказался на команде такой тяжелый старт сезона?

— Конечно, эта победа поможет нам собраться, почувствовать уверенность. У нас сложная выездная серия, так что эти два очка очень важны. У нас много работы, мы можем показывать хоккей более высокого уровня.

— Коварж выпал надолго. Будете ли искать еще одного вратаря или полностью доверяете Шикину?

— Обсуждаем это с нашим менеджментом. У нас огромное доверие вратарской бригаде в составе Шикина и Галкина. Шикин сегодня провел замечательную игру, Галкин показал свой уровень на предсезонке и в матче против Уфы, когда он не пропустил, выйдя на замену. Решение примем непосредственно с менеджментом.

— Есть ли новости по Дацюку?

— Нет, пока ничего нового. Павел еще не определился с тем, продолжит ли он карьеру. Мы ждем, у него есть время принять лучшее решение для себя и своей семьи, а мы отнесемся к нему с уважением.

— Первые две шайбы — заслуга ваших игроков или все же везение?

— В эпизоде с первым голом Макеев пошел в прессинг, оказал давление на вратаря, доиграл момент до конца. Сделал все правильно, во многом гол — его заслуга. Конечно, повторюсь, два таких гола — это необычно.