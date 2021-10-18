Хартли — о матче с «Сочи»: «Ждем более силового хоккея с высоким уровнем прессинга»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».

«Мы ожидаем матч, в котором будет гораздо больше прессинга со стороны соперника, чем в прошлой нашей игре в Балашихе против этой команды. Однако всегда нужно играть в свой хоккей, делая при этом небольшие изменения в зависимости от другой команды. Но действительно — сегодня мы ждем более силового хоккея с высоким уровнем прессинга.

Надеюсь, негативный период позади. Но это хоккей, а сезон длинный, и всегда будут взлеты и падения. Самое важное — это держаться вместе. Именно это мы старались донести до команды, когда проигрывали. Держаться вместе, верить, продолжать играть правильно. И улучшать свою игру. Мы выкладывались, показывали хороший хоккей, игроки все больше понимали, что от них требуется. Так или иначе, сама игра идет на льду, против нас сражались серьезные соперники. И нашим хоккеистам нужно отдать должное.

Команда — всегда на первом плане. Мы это видели в прошлом плей-офф, потеряв много игроков из-за травм. К сожалению, в нашем деле нельзя выигрывать с игроками, которые не могут выйти на лед. Необходимо доверять тем, кто у тебя сейчас в заявке. У нас отличные лидеры, отличные игроки. И сегодня мы начинаем крайне важную выездную серию», — сказал Хартли в интервью клубному Youtube-каналу.

Матч «Сочи» — «Авангард» состоится сегодня, 18 октября, в Сочи. Начало встречи — в 19.30 (мск).