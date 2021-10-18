Стали известны лучшие игроки седьмой недели регулярного чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов седьмой недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарем признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший с командой три победы в трех матчах недели.

Лучшим защитником стал Ник Бэйлен («Трактор»), в 4 матчах набравший 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Марат Хайруллин («Нефтехимик»), набравший 8 (5+3) очков в трех матчах недели.

Лучший новичок — Дмитрий Рашевский («Динамо» М), набравший 3 (3+0) очка в трех матчах недели.