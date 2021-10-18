Стали известны лучшие игроки седьмой недели регулярного чемпионата КХЛ
14:15
Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов седьмой недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.
Лучшим вратарем признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший с командой три победы в трех матчах недели.
Лучшим защитником стал Ник Бэйлен («Трактор»), в 4 матчах набравший 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».
Лучшим нападающим признан Марат Хайруллин («Нефтехимик»), набравший 8 (5+3) очков в трех матчах недели.
Лучший новичок — Дмитрий Рашевский («Динамо» М), набравший 3 (3+0) очка в трех матчах недели.
Дополнительная информация:
Читайте также
Эмоциональный спич Хабиба: «Когда кто-то больной совершил плохой поступок — все СМИ пишут «дагестанцы». Зачем обобщать?!»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю