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Стали известны лучшие игроки седьмой недели регулярного чемпионата КХЛ

14:15
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Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов седьмой недели регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарем признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший с командой три победы в трех матчах недели.

Лучшим защитником стал Ник Бэйлен («Трактор»), в 4 матчах набравший 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Марат Хайруллин («Нефтехимик»), набравший 8 (5+3) очков в трех матчах недели.

Лучший новичок — Дмитрий Рашевский («Динамо» М), набравший 3 (3+0) очка в трех матчах недели.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/18/491224.html

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Александр Кравченко все материалы автора
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