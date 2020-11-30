Хартли: «Не знаю, будет ли Гарипов играть с «Ак Барсом». У «Авангарда» три отличных голкипера»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:1).

— У нас был хороший старт, мы провели отличный первый период, — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ. — Контролировали темп игры. Во втором периоде пошли удаления, мы слишком много теряли шайбу. Третий период тоже провели не совсем хорошо, есть доля удачи, что мы сегодня выиграли в основное время. Потеряв инициативу, ты не знаешь, сможешь ли ее вернуть. «Куньлунь» продолжал наступать, мы допускали ошибки.

Не боялись ли выпускать Грубеца, которого хорошо знают игроки «Куньлуня»? Хороший вопрос. Но ведь с другой стороны — Шимон тоже знает слабые стороны хоккеистов «драконов». Думаю, по неписаному правилу вратаря нужно обязательно выпускать в матче против бывшей команды. Грубец отлично относится к «Куньлуню», он хотел проявить себя в матче с ними.

Не знаю, будет ли Гарипов играть с «Ак Барсом». У нас три отличных голкипера, которые с большим профессионализмом относятся к сложившейся ситуации. Решение будем принимать позже.