Гусманов считает, что «Трактору» рано или поздно удастся завоевать золото

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов поделился воспоминаниями о выступлении челябинской команды в сезоне-2012/13.

«Вспоминаю, конечно. Разговаривал с ребятами, которые играли в этой команде, и с болельщиками. Для города попадание в финал было праздником. Весь Челябинск болел, переживал, жил хоккеем. В моей карьере было много ситуаций, когда не хватало одного шага. Поэтому нужно забыть это, идти дальше и снова выигрывать. «Трактору» рано или поздно удастся завоевать золото, с такой школой и с такими традициями», — приводит «РБ Спорт» слова Гусманова.

В сезоне-2012/13 «Трактор» в первый и пока в последний раз в своей истории играл в финале плей-офф КХЛ.