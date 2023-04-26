Вратарь Кареев станет игроком «Спартака»

Как стало известно «СЭ», вратарь Андрей Кареев после открытия рынка свободных агентов должен подписать контракт со «Спартаком».

28-летний голкипер является воспитанником новокузнецкого хоккея.

В этом сезоне Кареев провел 30 матчей за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ, отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 1,85.