Губерниев жестко отреагировал на скандальную выходку хоккеиста Хохлачева
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальную ситуацию, в которую попал нападающий «Амура» Александр Хохлачев.
В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска.
По мнению Губерниева, Хохлачева должны привлечь к уголовной ответственности.
«Причем тут вообще клуб? Речь должна идти именно об уголовном преследовании. Он ведь по чужой машине прошелся? Человек в нетрезвом состоянии. Значит, это «уголовка». Так что товарищ Хохлачев — уголовный преступник, и правоохранительным органам нужно уделить особое внимание», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что «Амур» оштрафует игрока на месячную зарплату.
По данным «СЭ», игрок зарабатывает 75 миллионов рублей в год, а значит, штраф составит примерно 6,25 миллиона.
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