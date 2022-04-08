«Было много причин, по которым я не мог уехать». Грубец — о возможности ухода из «Авангарда»
Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец рассказал, почему не покинул клуб во время плей-офф Кубка Гагарина-2022. По его словам, он не мог подвести партнеров по команде.
«Я не мог уехать. Это ведь моя команда, все ребята в меня верили. Как бы я потом смотрел им в глаза, если бы уехал? Если бы я играл в защите или нападении, ситуация, наверное, была бы немного другой, — приводит слова хоккеиста «Чемпионат». — Но я вратарь, самый важный игрок в команде. Если бы вратарь уехал, это бы стало большим ударом для команды. Я просто не мог так поступить, но решение далось тяжело. В клубе не давили, но давили из Чехии. Но плюс ко всему у меня контракт на следующий год, если бы я уехал, пришлось бы платить неустойку.
Было много причин, по которым я не мог уехать. После второго матча с «Ак Барсом» легионеры собрались, в клубе хотели знать, остаёмся мы или нет. Я сказал ребятам то же самое, что и вам — что это моя команда, и я должен быть с ней до конца. В Чехии писали, что КХЛ держит легионеров в заложниках? Столько разных новостей, никогда не знаешь, что правда, а что нет. Поэтому я не читаю новостей.
Говорю честно — мы не были заложниками в КХЛ. Но ситуация была тяжёлой, если посмотреть контракты, у нас не было варианта уехать. И вратарю тяжело бросить команду, очень непростая ситуация и очень непростой сезон. Но я очень рад, что жена с сыном уехали из России перед Олимпиадой".
Напомним, что «Авангард» выбыл на стадии полуфинала Восточной конференции, проиграв в серии «Металлургу» со счетом 3-4.
По ходу плей-офф команду покинули два ведущих защитника: финны Вилле Покка и Оливер Каски.
Также после окончания сезона об уходе из клуба объявил главный тренер Боб Хартли.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
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|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|2 - 1
|
СКА - ЦСКА
|1 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|8.04
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -