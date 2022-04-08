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Сегодня, 10:09

«Было много причин, по которым я не мог уехать». Грубец — о возможности ухода из «Авангарда»

Грубец заявил, что он не мог уйти из «Авангарда»
Роман Шишов
Корреспондент
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Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец рассказал, почему не покинул клуб во время плей-офф Кубка Гагарина-2022. По его словам, он не мог подвести партнеров по команде.

«Я не мог уехать. Это ведь моя команда, все ребята в меня верили. Как бы я потом смотрел им в глаза, если бы уехал? Если бы я играл в защите или нападении, ситуация, наверное, была бы немного другой, — приводит слова хоккеиста «Чемпионат». — Но я вратарь, самый важный игрок в команде. Если бы вратарь уехал, это бы стало большим ударом для команды. Я просто не мог так поступить, но решение далось тяжело. В клубе не давили, но давили из Чехии. Но плюс ко всему у меня контракт на следующий год, если бы я уехал, пришлось бы платить неустойку.

Было много причин, по которым я не мог уехать. После второго матча с «Ак Барсом» легионеры собрались, в клубе хотели знать, остаёмся мы или нет. Я сказал ребятам то же самое, что и вам — что это моя команда, и я должен быть с ней до конца. В Чехии писали, что КХЛ держит легионеров в заложниках? Столько разных новостей, никогда не знаешь, что правда, а что нет. Поэтому я не читаю новостей.

Говорю честно — мы не были заложниками в КХЛ. Но ситуация была тяжёлой, если посмотреть контракты, у нас не было варианта уехать. И вратарю тяжело бросить команду, очень непростая ситуация и очень непростой сезон. Но я очень рад, что жена с сыном уехали из России перед Олимпиадой".

Напомним, что «Авангард» выбыл на стадии полуфинала Восточной конференции, проиграв в серии «Металлургу» со счетом 3-4.

По ходу плей-офф команду покинули два ведущих защитника: финны Вилле Покка и Оливер Каски.

Также после окончания сезона об уходе из клуба объявил главный тренер Боб Хартли.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4658625-grubec-ya-ne-mog-uehat-iz-avangarda-kak-by-ya-potom-smotrel-rebyatam-v-glaza.html
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
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Металлург - Трактор
2 - 1
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4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Трактор
0 - 0
2 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
1 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
1 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
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3 - 5
4. Барыс - Металлург
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