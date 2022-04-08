Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец рассказал, почему не покинул клуб во время плей-офф Кубка Гагарина-2022. По его словам, он не мог подвести партнеров по команде.

«Я не мог уехать. Это ведь моя команда, все ребята в меня верили. Как бы я потом смотрел им в глаза, если бы уехал? Если бы я играл в защите или нападении, ситуация, наверное, была бы немного другой, — приводит слова хоккеиста «Чемпионат». — Но я вратарь, самый важный игрок в команде. Если бы вратарь уехал, это бы стало большим ударом для команды. Я просто не мог так поступить, но решение далось тяжело. В клубе не давили, но давили из Чехии. Но плюс ко всему у меня контракт на следующий год, если бы я уехал, пришлось бы платить неустойку.

Было много причин, по которым я не мог уехать. После второго матча с «Ак Барсом» легионеры собрались, в клубе хотели знать, остаёмся мы или нет. Я сказал ребятам то же самое, что и вам — что это моя команда, и я должен быть с ней до конца. В Чехии писали, что КХЛ держит легионеров в заложниках? Столько разных новостей, никогда не знаешь, что правда, а что нет. Поэтому я не читаю новостей.

Говорю честно — мы не были заложниками в КХЛ. Но ситуация была тяжёлой, если посмотреть контракты, у нас не было варианта уехать. И вратарю тяжело бросить команду, очень непростая ситуация и очень непростой сезон. Но я очень рад, что жена с сыном уехали из России перед Олимпиадой".

Напомним, что «Авангард» выбыл на стадии полуфинала Восточной конференции, проиграв в серии «Металлургу» со счетом 3-4.

По ходу плей-офф команду покинули два ведущих защитника: финны Вилле Покка и Оливер Каски.

Также после окончания сезона об уходе из клуба объявил главный тренер Боб Хартли.