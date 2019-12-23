Григорий Панин: «В Казани на «зеленом дерби» совершенно теряется накал страстей»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин сравнил атмосферу на «зеленом дерби» в Уфе и Казани. Следующий матч с «Ак Барсом» состоится в Швейцарии.

— Могу сказать, что в Казани эта атмосфера уже отличается от уфимской, — цитируют Панина «Известия» — В Уфе это вообще космос — на уровне финала Кубка Гагарина! В Казани из-за того, что дворец спорта маленький, совершенно теряется накал страстей, который есть вокруг хоккея. На самом льду между двумя командами напряжение такое же, как всегда, а вот на трибунах атмосфера немного рассеивается. Не знаю, как сложится в Давосе. Надеюсь, у организаторов всё получится и у лиги прибавится количество поклонников в Швейцарии.

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