Миронов: «СКА сегодня вышел злой, более агрессивный»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов после поражения от СКА во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ подвел итоги встречи (1:2).

«Сегодня была игра плей-офф: жесткая, быстрая. Знали, что соперник будет играть по-другому. Допустили на одну ошибку больше, поэтому такой счет, — приводит слова Миронова сайт КХЛ. — Проанализируем свои ошибки и сделаем выводы. СКА сегодня вышел злой, более агрессивный. Психологию никуда не деть: после поражения в первой игре соперник всегда выходит более собранным.

Второй пропущенных гол сыграл свою роль. Могли сравнять в конце, когда играли вшестером, не получилось, но ничего страшного. В плей-офф без разницы где играть — дома или на выезде. Наверное, в родных стенах будет чуть легче. Придет много болельщиков поддержать нас. Сейчас все игры идут кость в кость. Главное — это концентрация. Холодная голова и горячее сердце. Постараемся допустить на одну ошибку меньше».

Счет в серии 1-1. Следующая игра пройдет 22 марта в Москве.