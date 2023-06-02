Гребенкин — о сезоне в КХЛ: «Понял, что могу играть на этом уровне»

Форвард «Металлурга» Никита Гребенкин в интервью «СЭ» прокомментировал сезон-2022/23, который провел в аренде в «Амуре».

— У вас осталось удовлетворение от сезона?

— Осталось. Я поиграл в КХЛ, получил игровое время. Главное — понял, что могу играть на этом уровне.

— Когда вы это поняли? В «Металлурге» или уже в «Амуре»?

— На предсезонке не тот хоккей. В первых матчах на таком уровне еще трясутся руки. Еще не чувствовал себя в своей тарелке. Когда начал сезон в «Металлурге», мне особо не доверяли. Я не понимал, подхожу ли для этого уровня. Тренировки — совсем другое. Когда приехал в Хабаровск и мне дали одну полноценную игру, понял, что надо набирать очки, помогать команде и я могу это делать.

— Вы еще не заканчивали тренировки с прошлого сезона?

— Нет. На льду и в зале голова отдыхает от всякой суеты. Мне это нравится. И совершенно не напрягает. Я выхожу побросать, попрыгать, побегать, потягать штангу в зале. Это только в плюс.