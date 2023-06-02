Гребенкин о ВХЛ: «Я приехал в Орск с мыслью: надо сыграть так, чтобы вернуться в КХЛ»
Форвард «Металлурга» Никита Гребенкин в интервью «СЭ» прокомментировал аренду в хабаровский «Амур» и игру в ВХЛ за «Южный Урал».
— Как вам в начале сезона объяснили, что не подходите «Металлургу»?
— Мне сказали это, когда отправили в «Южный Урал». Был выезд в Уфу. Сказали, чтобы я собирал вещи и ехал в Орск набирать игровую форму. Когда приехал в «Южный Урал», понял: нужно что-то делать. Хотелось играть в КХЛ. И нашелся отличный вариант с Хабаровском.
— Помню ваш единственный матч в МХЛ в этом сезоне. Вы набрали три очка. Тогда я понял, что Гребенкин перерос эту лигу.
— Мы играли с «Молотом». Я не скажу, что МХЛ — плохая лига. Но когда проходишь предсезонку с первой командой и играешь в КХЛ, уровень МХЛ — совсем другой. Как небо и земля. Нельзя сравнивать.
— Вы и в ВХЛ смотрелись солидно.
— Я приехал в Орск с мыслью: надо сыграть так, чтобы вернуться в КХЛ. Не было времени расслабляться. Отрабатывал по полной каждый момент. Хорошо, что нашелся вариант с «Амуром». Не скажу, что я феерил в ВХЛ и ощущал себя сильнее и лучше. Просто играл так, чтобы попасть в КХЛ.
— Помню первый матч сезона с ЦСКА. За девять минут вы создали два-три момента для партнеров. После этого матча в «Металлурге» вы не получили нормального игрового времени. Поняли, что произошло?
— Даже не знаю, что ответить.
— Вы общались в то время с Ильей Воробьевым?
— Нет. Я понимал, что сыграл неплохо с ЦСКА. Получил уверенность. На следующий день меня не было в составе. Такое бывает. Чем-то, видимо, не понравился.
— Главный тренер объяснял, чем вы не подходите?
— Мы общались редко и только по каким-то нюансам. Серьезных наставлений от него не получал. Мне больше советовали парни по команде и персонал.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3