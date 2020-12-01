Горбенко поделился ожиданиями от матча с «Авангардом»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

«Мы будем отталкиваться от своей модели игры, чтобы мы совершали как можно меньше ошибок и избегали потерь. У соперника быстрые нападающие, которые сразу срываются в контратаку. Нужно убрать эти потери и внимательно сыграть под воротами, потому что в прошлой игре они нам забили все три гола с пятака», — цитирует Горбенко официальный сайт казанцев.

Также главный тренер «Ак Барса» обратил внимание, что потеря из-за травмы нападающего соперника Сергея Толчинского не сыграет ключевой роли.

«Мы на это не обращаем внимания. Нам абсолютно всё равно, кто выходит в их форме. Есть соперник, которого нужно обыграть», — сказал Горбенко.

Матч «Ак Барс» — «Авангард» состоится сегодня, начало — в 17.00 (мск).