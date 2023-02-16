Каменский заявил, что СКА один из основных претендентов на победу в Кубке Гагарина в этом году
Олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал досрочную победу СКА в регулярном чемпионате.
«По ходу сезона СКА доказал, что играет в хороший хоккей, на высоком уровне. От этого и есть результат — победа в регулярном чемпионате КХЛ. Плюс хорошо работает тренерский штаб, и в команде много молодых и перспективных хоккеистов. Все это удалось собрать в одну команду. Это большая работа и заслуга руководства и тренерского штаба. СКА в этом году один из основных претендентов на победу в Кубке Гагарина. Но им будет тяжело, потому что есть много команд, которые подойдут к плей-офф в хорошей форме и будут биться. Кубок Гагарина — это другой турнир и другой хоккей, поэтому все будут стараться играть еще лучше. Им нужно будет играть от матча к матчу, тогда появится результат. Победа в регулярке — хорошо для истории команды. Но СКА нужны новые вызовы и победы, поэтому им нужно настраиваться на каждую игру», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.
15 февраля СКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата КХЛ и завоевал Кубок континента. Петербургская команда выиграла в трофей в третий раз, до это СКА становился обладателем трофея в 2013 и 2018 годах.
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|64
|31
|33
|71
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|Нефтехимик
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|33
|67
|9
|Амур
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|10
|Трактор
|63
|27
|36
|64
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|Барыс
|64
|26
|38
|59
|16.02
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|2 : 4
|16.02
|12:30
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Адмирал – Ак Барс
|0 : 3
|16.02
|17:00
|
Трактор – Сочи
|- : -
|16.02
|19:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|16.02
|19:30
|
СКА – Сибирь
|- : -
|16.02
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -