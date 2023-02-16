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Сегодня, 16:41

Каменский заявил, что СКА один из основных претендентов на победу в Кубке Гагарина в этом году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал досрочную победу СКА в регулярном чемпионате.

«По ходу сезона СКА доказал, что играет в хороший хоккей, на высоком уровне. От этого и есть результат — победа в регулярном чемпионате КХЛ. Плюс хорошо работает тренерский штаб, и в команде много молодых и перспективных хоккеистов. Все это удалось собрать в одну команду. Это большая работа и заслуга руководства и тренерского штаба. СКА в этом году один из основных претендентов на победу в Кубке Гагарина. Но им будет тяжело, потому что есть много команд, которые подойдут к плей-офф в хорошей форме и будут биться. Кубок Гагарина — это другой турнир и другой хоккей, поэтому все будут стараться играть еще лучше. Им нужно будет играть от матча к матчу, тогда появится результат. Победа в регулярке — хорошо для истории команды. Но СКА нужны новые вызовы и победы, поэтому им нужно настраиваться на каждую игру», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

15 февраля СКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата КХЛ и завоевал Кубок континента. Петербургская команда выиграла в трофей в третий раз, до это СКА становился обладателем трофея в 2013 и 2018 годах.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-ska-v-etom-godu-odin-iz-osnovnykh-pretendentov-na-pobedu-v-kubke-gagarina-228379/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Валерий Каменский
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 63 36 27 82
6 Витязь 63 32 31 72
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 63 26 37 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 62 8 54 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 64 38 26 85
2 Автомобилист 63 35 28 79
3 Сал. Юлаев 64 35 29 79
4 Сибирь 63 36 27 79
5 Металлург 63 33 30 77
6 Авангард 63 35 28 77
7 Адмирал 64 31 33 71
8 Нефтехимик 64 31 33 67
9 Амур 64 29 35 67
10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 64 26 38 59
Результаты / календарь
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Амур – Автомобилист
 2 : 4
16.02 12:30
Адмирал – Ак Барс
 0 : 3
16.02 17:00
Трактор – Сочи
 - : -
16.02 19:00
Витязь – Куньлунь
 - : -
16.02 19:30
СКА – Сибирь
 - : -
16.02 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
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