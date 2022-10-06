Голкипер Алексей Снытко подписал пробный контракт с минским «Динамо»

Голкипер Алексей Снытко подписал пробный контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

В этом сезоне 20-летний вратарь провел по два матча за солигорский «Шахтер» в экстралиге и за «Ястребов» в высшей лиге.

В сезоне-2021/22 Снытко выступал за АКМ в МХЛ, сыграв в 23 матчах: процент отраженных бросков — 90,5, коэффициент надежности — 3,68.