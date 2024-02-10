«Спартак» нанес «Барысу» десятое поражение подряд

«Спартак» в гостях обыграл «Барыс» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

У победителей голами отметились Александр Пашин, Максим Цыплаков, Ансель Галимов и Николай Голдобин. «Барыс» ответил шайбой Кирилла Савицкого.

Форвард красно-белых Голдобин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Он набрал 72 (35+37) очка в нынешнем чемпионате, побив клубный рекорд Александра Кожевникова (71 очко в чемпионате СССР-1981/82) по результативности за один сезон.

«Спартак» с 82 очками вернулся на 3-е место в Западной конференции. «Барыс» замыкает турнирную таблицу на «Востоке», имея 46 очков. Это поражение стало для команды 10-м подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Пашин — 10 (Орлов, Филин), 8:39 — 0:1. Цыплаков — 31 (Голдобин, Морозов), 14:32 — 0:2. Галимов — 11 (Чайковски, Цыплаков), 22:29 — 0:3. Савицкий — 11 (Апальков, Старченко), 25:23 — 1:3. Голдобин — 35 (Морозов, Порядин), 45:15 — 1:4.

Вратари: Паскуале (Шутов, 22:29) — Кареев.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 26 (8+8+10) — 31 (12+12+7).

Судьи: Белов, Фатеев.

10 февраля. Астана. Барыс-Арена. 6465 зрителей