Голдобин о рекордном числе матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ: «Никогда не устаю. Усталость — для слабаков»

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин рассказал о своем отношении к тому, что в нынешнем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ был установлен рекорд по числу матчей в регулярке.

«Как я себя чувствую после этого в плей-офф? Я никогда не устаю. Усталось — это для слабых (смеется). Ну я еще не во всех матчах играл, поэтому мне полегче. Сможет ли «Металлург» прибавить в плей-офф? Конечно, после завершения регулярки у нас будет пару дней посмотреть нюансы, детали. Наша не самая лучшая игра в прошлом. Думаю, мы и наши фанаты это забудем. Впереди плей-офф, надеюсь, там будет все по-другому», — приводит «РБ Спорт» слова Голдобина.

«Металлург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 82 очками в 67 матчах. В заключительной игре регулярного чемпионата команда из Магнитогорска встретится дома с «Салаватом Юлаевым» 26 февраля.